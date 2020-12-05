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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كاليفورنيا» تحسم أصوات المجمع الانتخابي لصالح بايدن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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حصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رسميا، على عدد أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها للوصول إلى البيت الأبيض الشهر المقبل، بعد أن صادقت ولاية كاليفورنيا على فوزه في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أن سكرتير ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، صادق على منح بايدن أصوات ناخبي الولاية الـ 55 بعد مراجعة نتائج الانتخابات، ما يرفع العدد الإجمالي للأصوات التي حصل عليها بايدن في المجمع الانتخابي إلى 279، بزيادة 9 أصوات عن 270 صوتا اللازمة لانتخابه رئيسا.

وأوضحت الصحيفة، أن نتيجة انتخابات كاليفورنيا لم تكن محل شك، نظرا لميول الولاية للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي، وغالبا ما تكون المصادقة على نتيجة التصويت إجراء شكليا.

وتمثل تلك النتيجة علامة فارقة بالنسبة لبايدن هذا العام كونها تأتي بالتزامن مع مجموعة الطعون القضائية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة الرئيسة قبل الانتهاء منها في محاولة لتقويض فوز منافسه.

وكان من المتوقع قبل أسابيع أن يكون بايدن هو الفائز في السباق الرئاسي، وأخذت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بتلك النتيجة بعد تأخير لتسمح ببدأ عملية انتقال السلطة، لكن تأمين أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي هو أحدث خطوة في ترسيخ مكانة بايدن كرئيس منتخب، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب واجه سلسلة من الانتكاسات القانونية، حيث رفضت المحاكم في ولايات مثل جورجيا وميتشيجان ومينيسوتا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن دعاوى قضائية للحزب الجمهوري بشأن حدوث تزوير في الانتخابات، وهو ما كان يرجع غالبا لنقص الأدلة.

يذكر أن المجمع الانتخابي يضم 538 عضوا تقسم على الولايات وعلى العاصمة واشنطن طبقا لعدد السكان واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونجرس.

يحتاج الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يعلن أعضاؤه ولاءهم لمرشح أو اخر لكن لا يوجد قانون اتحادي يقيدهم بذلك.

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