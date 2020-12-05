الإعدام شنقا لربة منزل قتلت أخرى لسرقتها في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس وبجميع آراء أعضائها بالإعدام شنقا لـ "سماح.ا" بتهمة قتل "نوال.ع" في ١٥ مايو.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابركشف قرار الإحالة قيام المتهمة سماح.ا، ربة منزل بقتل المجني عليها نوال.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت إلى مسكنها وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات خارت لها قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها.وأضاف قرار الإحالة في ذات الزمان والمكان قامت المتهمة بسرقة المنقولات مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين ومبلغ مالي والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مصطفي.م، سائق، حيق قال إنه بتاريخ الواقعة استقلت المتهمة برفقته السيارة الخاصة به وطلبت منه توصليها إلى منزل المجني عليها وقام بناء على ذلك بتوصليها إلى تلك الوجهة.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج المجني عليها احمد.س، صاحب مخبز، أنه بتاريخ الواقعة وحال عودته من عمله للعين محل سكنه فوجئ بزوجته المجني عليها ملقاة على ظهرها وقد فارقت الحياة وتبين له وجود جرح ذبحي بالرقبة بالإضافة إلى جروح طعنية أخرى متفرقة بالجسد كما اشتم رائحة تسريب شديد للغاز بالمسكن فتوجه للمطبخ الخاص بالعين محل سكنه وفوجئ بفتح الغاز الخاص بالموقد.