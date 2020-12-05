رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإعدام شنقا لربة منزل قتلت أخرى لسرقتها في 15 مايو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
طباعة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس وبجميع آراء أعضائها بالإعدام شنقا لـ "سماح.ا" بتهمة قتل "نوال.ع" في ١٥ مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر

كشف قرار الإحالة قيام المتهمة سماح.ا، ربة منزل بقتل المجني عليها نوال.ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت إلى مسكنها وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات خارت لها قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها.

وأضاف قرار الإحالة في ذات الزمان والمكان قامت المتهمة بسرقة المنقولات مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين ومبلغ مالي والمملوكة للمجني عليها من داخل مسكنها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مصطفي.م، سائق، حيق قال إنه بتاريخ الواقعة استقلت المتهمة برفقته السيارة الخاصة به وطلبت منه توصليها إلى منزل المجني عليها وقام بناء على ذلك بتوصليها إلى تلك الوجهة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال زوج المجني عليها احمد.س، صاحب مخبز، أنه بتاريخ الواقعة وحال عودته من عمله للعين محل سكنه فوجئ بزوجته المجني عليها ملقاة على ظهرها وقد فارقت الحياة وتبين له وجود جرح ذبحي بالرقبة بالإضافة إلى جروح طعنية أخرى متفرقة بالجسد كما اشتم رائحة تسريب شديد للغاز بالمسكن فتوجه للمطبخ الخاص بالعين محل سكنه وفوجئ بفتح الغاز الخاص بالموقد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة

مفاجأة.. فيديو «سماح بنت شهاب» المتداول على السوشيال ميديا «قديم»

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

الصحة: 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

«خاتم» مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة جينيس

الأمريكيون السود بنيويورك أقل عرضة للإصابة بكورونا الحاد

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر «لا يصدق»

دراسة تثبت أن هرمون الإجهاد ينشط الخلايا السرطانية

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

الخميس.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة «آدم حنين»

الشاعر عبد الرحيم طايع في «بيت الشعر» بالأقصر

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة

أشرف البحطيطي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة