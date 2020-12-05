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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت مباحث القليوبية فى ضبط تشكيل عصابى، يضم 3 عاطلين، للاتجار بالمخدرات وبحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشادو، أثناء قيامهم بترويجها على المتعاطين، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء فخرالدين العربى، مدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها.

وكلف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهمين، حيث تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على "ا. ر. ا"، 25 سنة، عاطل، ومقيم بشارع نصار اتريب دائرة قسم ثان بنها، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 550 جراما و2500 جنيه وهاتف محمول، وضبط "ا. ع.م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بالرملة بمركز بنها، و"م.م.ف"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة الزراعة قسم أول بنها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش زنة حوالى 700 جرام، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، ومبلغ مالى 2250 جنيها، وعدد 3 هواتف محمولة.

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