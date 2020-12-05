اليوم.. إضاءه شجرة الميلاد بكنيسة المهد فى القدس

كشف أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة، وحامل ختم القبر المقدس، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، تفاصيل إضاءه شجرة عيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد بالقدس.وقال الحسيني في تصريحاته: إنه سيتم الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في ساحة كنيسة المهد من مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام، وذلك في مساء اليوم السبت، حيث سيقتصر الحفل على حضور شخصيات دينية واعتبارية وسياسية ومن ضمنهم رؤساء الكنائس ووزيرة السياحة الفلسطينية، ومحافظ مدينة بيت لحم ورئيس بلدية بيت لحم.وتابع أمين مفتاح كنيسة القيامة: ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين واتباعًا لإجراءات الوقاية العامة وتقيدًا بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، سيتم إغلاق ساحة كنيسة المهد ومنع دخول المواطنين إليها، مضيفَا: وسيتم نقل الاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد ببث مباشر عبر القنوات الفضائية والمحلية والعالمية.وتابع: أنه بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا المقدسة والعالم، وبسبب تفشي فيروس كورونا، والقوانين الصارمة للمحافظة على السلامة العامة، فقد تقرر أن يقتصر الدخول الاحتفالي لغبطة البطريرك بيير باتيستا بيزابيلا إلى كنيسة القيامة، أمس، والقداس الإلهي على عدد قليل جدا من رجال الدين والمدعوين من قبل البطريركية اللاتينية.