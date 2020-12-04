المقاولون يستعد للزمالك بـ 9 أهداف أمام بطل جيبوتي في الكونفدرالية

نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في تحقيق فوز كبير بتسعة أهداف دون رد، أمام أرتا سولار بطل جيبوتي خلال في إياب الدور التمهيدي للكونفيدرالية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.









وكان فريق الذئاب قد حقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب خارج الأرض بالفوز بهدف دون رد.









وقدم أبناء عماد النحاس أداء قويا طوال شوطي اللقاء ولم يتراجع فريق الذئاب رغم تقدمهم في أول عشر دقائق بثلاثية نظيفة.







