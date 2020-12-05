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منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-12-2020 فى الأسواق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
الكتاكيت
الكتاكيت
هبه محمد
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كشف عبدالعزير السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق، اليوم السبت 5-12-2020، في حالة تذبذب مستمر بسبب أجواء الأسواق، وتبدأ الأسعار من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي اليوم السبت 5-12-2020 بقيمة 8 جنيهات للفرخ الواحد.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، على أن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي، حيث يشهد اليوم السبت 5-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.

ويعرض التقرير اليومي من «الدستور» أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم السبت 5-12-2020، على النحو التالى:

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق السبت 5-12-2020، حيث تتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم السبت 5-12-2020، تتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق السبت 5-12-2020، تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم السبت 5-12-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم السبت 5-12-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وتسجل أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي، اليوم السبت 5-12-2020، حالة من الاستقرار في الأسواق، نظرًا إلى أن أسعار الدواجن في الأسواق مناسبة ومستقرة معظم الوقت لدى المواطنين، لذلك أصبح طلب شراء الدواجن في حالة ممتازة ولأن بيعها ثابت في الأسواق ومناسب وفي متناول الجميع.

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