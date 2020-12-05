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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد فيديو سماح.. «هوس التريند» أحدث الأمراض النفسية لـ2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:09 ص
واقعة التشهير بفتاة
واقعة التشهير بفتاة
إسلام جمال
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أثار شاب يدعى مصطفى "بخة" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر فيديو له يقوم بالتشهير لفتاة ليلة خطوبتها من خلال الإمساك بالميكروفون تحت منزلها.

وعلى الفور انتشر الفيديو بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج "مصطفى" بعد ذلك ويؤكد أن المشهد عبارة عن "تمثيل" ولا يوجد "سماح" من الأساس، وكان الهدف من المقطع المنتشر هو السخرية على حد قوله.

"ركوب التريند".. حيلة لكسب المال والشهرة
ليس "مصطفى بخة" الأول بل كان هناك تريند "بحبك يا كايا" وغيرها من الفيديوهات التي كان هدفها الأول والأخير "ركوب التريند".

ومع انتشار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبح انتشار مثل هذه الفيديوهات سهل فكل ما عليك كاميرا وحساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وركوب الترند بفيديو خادش أو يحمل رسائل تضرب في عادات وتقاليد المجتمع.

الطب النفسى: "هوس التريند" أحدث الأمراض النفسية
من جانبها اوضحت الدكتورة صفيناز عبدالسلام، استشاري الطب النفسي، أن "هوس السوشيال ميديا" من الأمراض النفسية التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت "عبدالسلام"، في تصريح لـ"الدستور"، أن السوشيال ميديا ساعدت بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق والتحرش، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض والاضطرابات النفسية.

وأوضحت أن السعي وراء الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى من العادات التي ساهمت في ظهور مرض جديد يتلخص في "إدمان اللايك".

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