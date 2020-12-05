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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا قدم صندوق تحيا مصر للمواطنين فى مجال الصحة؟

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
كشف طبي
كشف طبي
سمر عبدالله
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احتفل صندوق تحيا مصر منذ قليل، بتحقيقه ثلاثة أرقام قياسية جديدة، في احتفالية كبيرة بحضور الوزراء وعدد من السفراء، كما يضاء برج الخليفة في دبي بعلم وشعار "تحيا مصر" تقديرا لما حققه الصندوق من نجاحات وأرقام قياسية منذ إنشاءه.. لكن ماذا حقق الصندوق للرعاية الصحية في مصر؟

"فيروس سي"
الرعاية الصحية حصلت على نصيب وفير من مشروعات الصندوق، وكانت البداية بمواجهة فيروس سي، بشراكة ناجحة مع وزارة الصحة والسكان، من خلال القضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي وتوفير العلاج لهم، ثم مضى الصندوق قدمًا في مساندة الدولة في مواجهة الفيروس حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانًا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل.

"مركز صندوق تحيا مصر لعلاج الكبد"
قدم صندوق تحيا مصر دعمًا مستمرًا من خلال مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

"جائحة كورونا"
دشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء، فضلًا عن وضع المركز تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعم القطاع الطبي وقت الأزمة.

"نور حياة"
مع مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات، شرع الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية في السابع من فبراير 2019، ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 165 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و880 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، كما تم إجراء 13 ألف 594 عملية لعلاج المياه البيضاء، وتوفير 95 ألف و457 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ76 ألف و490 حالة، كما تم تسليم 90 ألف و847 نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي شملت 18 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد، مطروح، كفر الشيخ، الاسكندرية، أسيوط، وسوهاج.

"يوم جديد"
تشكل نسبة وفيات الأطفال المبتسرين على المستوى العالمي من 32 إلى 44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20 % بسبب نقص الحضانات، كان هذا السبب وراء توزيع صندوق تحيا مصر 306 حضانات للأطفال المبتسرين، على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزًا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان "يوم جديد".

"كلنا جنبك"
وفر 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض ضمن المبادرة تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعاونة الصندوق للدولة وإحلال وتجديد منظومة رعاية مرضى الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية.

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