الأحد.. أكاديمية الفنون تنظم ندوة «المرأة تتصدى للعنف»

تقيم الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومى للمرأة ورئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، ندوة توعوية بعنوان "المرأة تتصدى للعنف" وذلك يوم الأحد 6 ديسمبر الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية.يأتي ذلك فى إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة كل عام بدءًا من 25 نوفمبر اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى يوم 10 ديسمبر، الذى يتوافق مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.وتستضيف رانيا خلال اللقاء النائبة البرلمانية مايسة عطوة، والنائبة البرلمانية والإعلامية المتميزة هند رشاد، وأيضا الكاتبة الصحفية نوال مصطفى صاحبة المبادرات الإنسانية الداعمة للمرأة، والكاتبة الصحفية هبة باشا صاحبة القلم النابض قضايا المرأة والأسرة.وذلك لمناقشة أهم التشريعات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان، التى يستوحب مناقشتها لحماية المرأة من كل أشكال العنف وكيفية التعامل معه، والدور المجتمعى لحمايتها فى ظل جهود دعم الدولة لملف المرأة وتاكيدًا على توافر الإرادة للسياسية الحقيقية لتمكينها وحصولها على أكبر قدر من المكتسبات.