مني زكي: الفن جعلني أكثر إنسانية (فيديو)

عبّرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بمشاركتها في أنشطة منظمة اليونيسيف العالمية.وقالت زكي، خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة للحديث عن مشوارها الفني، إن الفن جعلها أكثر إنسانية بسبب تلك المشاركات.يذكر أن الإعلامية ريا أبي راشد أدارت الندوة التي حضرها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، من بينهم السيناريست تامر حبيب.