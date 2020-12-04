مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

تستعد مصر للاحتفال بحدث نادر من نوعه سيلفت أنظار العالم، حيث سيتم نقل مقتنيات أثرية قيمة للغاية ترتبط ارتباطا وثيقا بنهضة البلاد في عصر الفراعنة، من خلال موكب مهيب يضم مومياوات لملوك عظام ساهموا في بناء التاريخ المصري.وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الحدث سيشمل نقل مومياوات 22 ملكا وملكة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الموكب سيجوب شوارع مصر قبل الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.عدد المومياوات الملكية التي ستعرض في عرض دائم بمتحف الحضارة المصرية داخل قاعة مخصصة لهم، تبلغ 22 مومياء، كانت تعرض في المتحف المصرى بالتحرير داخل قاعة المومياوات الملكية خلال السنوات الماضية 17 مومياء، لكن يوجد 5 مومياوات كانت موجودة في مخازن المتحف، وسوف يشاهدهم الجمهور لأول مرة.يتم نقل 22 مومياء ملكية ومنها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم «الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتى الأول، سيتى الثاني».