غدًا.. «المهندسين» تنظم دورة تدريبية مجانية لمهندسي العمارة

أعلنت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، بدء محاضراتها العلمية في إطار دورات تدريبية مجانية لمهندسي العمارة التي ستبدأ أولى فعالياتها غدًا السبت.وقالت إن المحاضرات يلقيها نخبة من كبار أساتذة الهندسة المعمارية من بينهم أ.د.م استشاري حسام البرمبلي- أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي سيلقى ثلاث محاضرات في "كود صيانة المباني" وذلك أيام 5، 12، 19 ديسمبر، كما سيلقي أ.د.م أحمد رضا عابدين- أستاذ العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محاضرة عن "العمارة البيئية" وذلك يوم 26 ديسمبر.كما سيلقى أ.د أسامة حسني- أستاذ إدارة المشروعات بالجامعة الأمريكية محاضرة عن "إدارة المشروعات" يوم 2 يناير 2021، ويلقي أ.د.م أكرم فاروق أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، محاضرة عن "العمارة الذكية" يوم 9 يناير، ويلقي أ.د.م أحمد يحيى راشد- أستاذ العمارة بكلية الهندسة الجامعة البريطانية، محاضرة عن "حقوق الحضارة" يوم 16 يناير.جدير بالذكر، أن مدة المحاضرة ساعتان من الخامسة حتى السابعة مساء بمسرح النقابة.