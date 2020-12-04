اليمن: الحوثيون يستخدمون مطار صنعاء كمركز تدريب

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي تستخدم مطار صنعاء كمركز تدريب يشرف عليه خبراء من حزب الله وإيران.وأضاف أن انفجار مخازن سلاح في مطار صنعاء دليل على استخدامه من قبل الحوثي لأغراض مشبوهة.وخلال الفترة الماضية، أكد وزير الإعلام معمر الأرياني أن المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منازل المدنيين في قرية الفازة بمديرية الدريهمي، وراح ضحيتها 8 مدنيين من النساء والأطفال بينهم رضيعان وإصابة 7 آخرين، جريمة حرب مكتملة الأركان.وقال الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق مسلسل الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال والنساء منذ انقلابها على الدولة في اليمن، وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين بدم بارد، في ظل صمت دولي غير مبرر.