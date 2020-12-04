الكرملين: قرارات مجلس الأمن حددت الوضع القانونى لـ«قره باغ»

أعلن المتحدث الصحفي، باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده لم تغير موقفها مثل الدول الأخرى من وضع ناجورني كاراباخ القانوني بعد الحرب والاتفاق بين قادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع تحدد منذ فترة طويلة بقرارات مجلس الأمن الدولى.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "إن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق أن كاراباخ في حد ذاتها لم يتم الاعتراف بها حتى من قبل أرمينيا نفسها".يذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي فى مطلع التسعينيات من القرن العشرين أقرت بتبعية منطقة ناجورنى كاراباخ لأذربيجان، كما كانت الحال فى زمن الاتحاد السوفيتي.