«البخور والموسيقى».. منى زكي تكشف أبرز طقوسها أثناء التصوير

قالت الفنانة منى زكي إن لها العديد من الطقوس خلال التصوير منها وضع البخور في الكرفان وسماع الموسيقى والتأمل ومذاكرة كل مشهد بالتفصيل وقالت إنها لاتقوم بتقديم المشاهد كما هي مكتوبة على الورق فأثناء المذاكرة للمشهد تتغير بعض الجمل الحوارية.وعن الشخصيات التي أثرت فيها هي شخصية آسيا وشخصية السندريلا فهي تتقمص الدور والشخصية وتؤثر عليها بشكل كبير وهناك العديد من الشخصيات التي تظل بداخلها لفترة بعد انتهاء التصوير.