مقتل وإصابة 8 جراء انفجار في محطة للحافلات بباكستان

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون إثر وقوع انفجار، اليوم الجمعة، في محطة للحافلات بمدينة "روالبندي" الباكستانية.ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية عن الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ العديد من المحال المجاورة.وأضافت القناة أنه تم تطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنه كان هناك 500 جرام من المتفجرات مزروعة عند أحد الأعمدة في محطة الحافلات.