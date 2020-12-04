منى زكى: هذا هو السر وراء موهبتى

قالت الفنانة منى زكي، إن عشقها للفن واهتمامها بالتفاصيل أمام وخلف الكاميرا، هو ما أثقل موهبتها.وأضافت «زكي»، في تصريحات لها خلال ندوة تكريمها على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن «المخرج هو البوصلة لأي عمل فني، والمتحكم الأول والأخير في ظهور أي عمل بشكله النهائي».وأشارت إلى أن من أعمالها المفضلة والتي قدمتها هى «اضحك الصورة تطلع حلوة، وأيام السادات، وتيمور وشفيقة، ودم الغزال»، على مستوى السينما، أما الدراما فمن أهم أعمالها «أفراح القبة».