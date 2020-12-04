قيادي منشق: مستقبل التنظيم الدولي بالخارج مرهون برضا الدول الممولة

أكد طارق البشبيشي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن مستقبل التنظيم في الخارج أصبح مرهونا برضاء الدول وسلطاتها عليه، مشيرا إلى أن موجة الغضب التي تلاحق التنظيم في الخارج نابعة من تأكدهم بأن التنظيم الذي نموه منذ البداية على أمل استخدامه في تحقيق الأغراض الأوروبية في المنطقة، أصبح يشكل خطورة كبيرة عليهم بعدما اقترف العديد من الجرائم التي جعلته يصرخ ويندد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذا التنظيم وجماعاته المتطرفة.وأضاف البشبيشي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قطر أصبحت المتعهد الرسمي لتمويل قيادات الإخوان وقنواتها الإرهابية من أجل تنفيذ مخطط الجماعة الذى يستهدف نشر الفوضى وإثارة البلبلة داخل المجتمع.