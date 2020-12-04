مراسم تأبين لمحسن فخرى زاده فى كرج بطهران

نظم المواطنون الإيرانيون، ظهر اليوم الجمعة، مراسم تأبين العالم الإيرانى محسن فخري زاده، في مسيرة سيارات ودراجات نارية جابت شوارع مدينة كرج مركز محافظة البرز فى غرب العاصمة طهران.كما أقام المواطنون أمس، مراسم تأبين لزاده في موضع استشهاده في بولفار مصطفى خمينى، بمنطقة أبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقى العاصمة طهران، وفقًا لوكالة إرنا الإيرانية.