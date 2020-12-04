شعبة الجلود: الانتهاء من إنشاء 100 مصنع بالروبيكي خلال 6 أشهر

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بدأت بالفعل في إنشاء 100 مصنع للجلود في قطاع الروبيكي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالصناعة الوطنية والخروج بمنتج نهائي من الروبيكي.وأضاف مهران في تصريحات لـ«الدستور»، أن الرئيس يولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الجلود وهناك تعليمات للهيئة الهندسية مع التنمية الصناعية بسرعة الإنشاء للمصانع في أقل مدة ممكنة لن تتجاوز الستة أشهر وسيتم الإنتاج الفعلي لتلك المصانع، مشيرًا إلى أن تلك المصانع بهدف الاستفادة الكاملة من الجلود الطبيعية التي تنتج من الروبيكي وتصنيعها بأعلي جودة ومواصفات.