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حوادث

شرطة المسطحات المائية تضبط 32 طن مطهرات ومبيدات مغشوشة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:47 م
ضبط مطهرات
ضبط مطهرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أثمرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية.. ففى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 6 أطنان منظفات ومطهرات- 26 طن مبيدات حشرية ومنتجات بلاستيكية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفي مجال المواد الغذائية ضبطت 37 طن مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق مديرية أمن المنوفية، وفي مجال عوادم السيارات تم ضبط (22) سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة.. بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفي مجال مخالفات الضوضاء تم ضبط قضية "تلوث سمعى" بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 25 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الصيد.

وأسفرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط 11 وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف تم ضبط 40 قضية تلوث منافع الرى والمجارى المائية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال ضوابط الإجراءات الاحترازية تم ضبط عدد (52) مخالفة عدم ارتداء الكمامات الوقائية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.

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