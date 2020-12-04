الرئيس التركى يخصص 172 ألف متر بإسطنبول لأحد المقربين من الحكومة

قرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تخصيص 172 ألف متر مربع من الأرض في إسطنبول للشركة المملوكة لمراد سنجاك، ابن شقيق أدهم سنجاك، رجل الأعمال المقرب من الحكومة.وجرى تخصيص قطعة أرض في منطقة سيليفري في إسطنبول لشركة ميكس سيلز لصناعة العقاقير الطبية، وذلك وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية.من جانبها، ذكرت جريدة سوزجو التركية المعارضة، أن الشركة التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين ليرة تركية مملوكة لمراد سنجاك، ابن شقيق أدهم سنجاك، رجل الأعمال المقرب من الحكومة.ووقع مراد سانجاك عام 2017 بروتوكولا مع وزارة الصحة والهلال الأحمر لإنشاء منشأة محلية لإنتاج الأدوية من البلازما.وفي ملف التعريف بالمشروع الذي أعدته شركة ميكس سيلز، ذكر أن تكلفة المصنع الذي سيتم بناؤه على الأرض في سيليفري ستصل إلى 4.7 مليار ليرة تركية.