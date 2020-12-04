«الصحة» تطلق قافلتين طبيتين بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت الوزارة، فى بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».أضافت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ وادى تال وادى غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وأبورواش مركز كرداسة محافظة الجيزة.