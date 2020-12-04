مازال البحث مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية للسيارة والمكونة من أرقام وحروف إلكترونيا من خلال الموقع الذي أتاحته الإدارة العامة للمرور التابع لوزارة الداخلية لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب المرور المنتشرة بجميع المحافظات.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام إلكترونيا عن مخالفات السيارات المرورية وطرق الدفع الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية للسيارة

وضعت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية موقعا إلكترونيا يستطيع من خلاله أصحاب السيارات وسائقي المركبات الاستعلام عن المخالفات المررية للسيارة ورخصية القيادة وذلك من خلا هذا الرابط ( من هنا)، وذلك لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب إدارات المرور المتنشرة بجميع محافظات الجمهورية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي في الأشهر القليلة الماضية بين سكان العالم ويؤدي إلى إضعاف مناعة الجسم ومن ثم الوفاة الذلك حرصت العديد من الحكومات على إغلاق المطارات وتعليق حركة الطيران حتى يتم السيطرة على انتقال العدوي.

تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات المرورية

ويستطيع أصحاب السيارات وسائقي المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم إلكترونيا من خلال الموقع الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية إلكترونيا بإتباع هذه الخطوات:-

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا ).

الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

اختيار الاستعلام عن مخالفات مرورية.

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها إلكترونيا.

الضغط على استعلام.

طرق الدفع الإلكترونية لمخالفات المرور

قبل معرفة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية للسيارة يجب على أصحاب السيارات والمركبات طرق الدفع الإلكترونية التي حددتها الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية لتحصيل قيمة المخالفات المرورية وهي فيزا كارد الخاصة بجميع البنوك المصرية وشركات التحصيل مثل ( أمان، مصاري، بي، ...) المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.





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