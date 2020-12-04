المجلس الأوروبي: لعبة «القط والفأر» مع تركيا يجب أن تنتهي

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، إن لعبة "القط والفأر" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يجب أن تنتهي، في إشارة إلى نزاع بشأن موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي "لعبة القط والفأر يجب أن تنتهي" فيما سحبت تركيا مجددا سفينة تنقيب من مياه متنازع عليها قبيل قمة للاتحاد الأوروبي في العاشر من ديسمبر من المقرر أن تناقش احتمال فرض عقوبات على أنقرة.وقال ميشيل الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي "في أكتوبر حددنا جدول أعمال إيجابيا ومددنا أيدينا (لهم)، يجب أن توقف تركيا استفزازاتها ونبرتها العدائية".