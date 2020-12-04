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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 4-12-2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:45 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 4-12-2020، في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ويقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 4-12-2020
سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.09 جنيه للبيع بينما جاء الريال في البنك الأهلي المصري بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وبلغ فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع كما عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وتداول فى بنك العربي الإفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وجاء سعر الريال السعودي في البنك المصرف المتحد عند مستوى 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع واستقر في بنك مصر إيران ليبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

يشار إلي أن الريال السعودي يتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: « 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ».

والريال السعودي مغطى بالذهب، كما أنه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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