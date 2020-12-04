طبيب أسنان بقنا يرصد مكافأة 30 ألف جنيه لمن ُيبلغ عن قاتل كلبه

أعلن الدكتور عاطف السمان، طبيب أسنان، مقيم بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، عن مكافأة مالية تقدر بـ30 ألف جنيه لمن يبلغ غت قاتل كلبه الخاص.وقال "السمان"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظرًا لتحري الدقة وعدم الظلم ومعرفتنا بمغزى قتل الكلب نرصد مبلغ 30000 ألف جنيه لكل من يُدلي بمعلومة دقيقة عن من قاموا بقتل الكلب، ونلتزم بجدية الدفع الفوري وسرية المعلومة وعدم الكشف عن مصدر المعلومة والحفاظ عليه".وأضاف طبيب الأسنان، أن تخصيصه لذلك المبلغ يأتي بدافع تيقنه بأنها رسالة من مجهولين لأسباب يرفض الكشف عنها، معبرًا عن حزنه الشديد على فراق كلبه حيث كان مرتبطًا به كثيرًا منذ أعوام، وعثر عليه مقتولًا أول أمس.