مايا مرسى تشكر شيخ الأزهر للتضامن مع القضاء على العنف ضد المرأة

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على كلمته في احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ25 نوفمبر من كل عام.وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن "النساء شقائقُ الرجال" وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، أما العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا".