مليشيات تركية تداهم رأس العين وتنهب ممتلكات المواطنين بسوريا

داهمت مليشيا فرقة الحمزة التابعة لتركيا، الخميس، قرية في ريف رأس العين شمالي سوريا وسرقت ممتلكات المواطنين والكابلات الكهربائية بالمدينة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مليشيا فرقة الحمزة هاجمت قرية عريشة في ريف تل تمر ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف الحسكة، وسرقوا أثاثها وخزانات المياه والكابلات الكهربائية وعبثوا بالممتلكات، قبل مغادرة القرية.ونوه المرصد بأن قرى رأس العين تشهد سرقات كبيرة طالت غطاسات المياه ومحولات الكهرباء والكابلات، على يد المليشيات التركية، ما دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر أخرى للكهرباء عبر استخدام مولدات النفط أو استخدام الطاقة الشمسية.وسبق أن داهمت مليشيا فرقة الحمزة، الأربعاء، قرية تل ذياب في ريف رأس العين واستولوا على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للأهالي.