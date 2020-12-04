الولايات المتحدة تستبعد انتقام إيران لمقتل محسن زاده

رجح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت آبرامز، الخميس، إقدام إيران على الانتقام لمقتل العالم النووي والمسؤول بوزارة الدفاع محسن فخري زاده قبل تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.واعتبر آبرامز إن إيران تحتاج إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون في اعتبارها عند محاولتها اتخاذ أي قرار بشأن الرد على مقتل زاده، خاصةً مع تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة يناير المقبل، وذلك وفق "رويترز".وأكد المبعوث الأمريكي أن الإيرانيين إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول مفاوضات بعد تولي بايدن بالتالي ليس من الصواب الإقدام على أفعال تعرقل هذا الأمر.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد في وقت سابق اليوم بالانتقام لمقتل محسن زاده في الوقت المناسب.