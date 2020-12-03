رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تتهم تركيا بإغراق زورق لاجئين صومالين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:07 م
لاجئين صومالين
لاجئين صومالين
محمد عمر
طباعة
اتهمت اليونان تركيا، بالتسبب في غرق اللاجئين وتعريض حياتهم للخطر أثناء عبورهم البحر إلى أوروبا بعد دفعهم إلى المياه اليونانية من أجل الضغط على أثينا والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراتشي، إن مثل هذا السلوك يسلط الضوء على فشل تركيا في الوفاء باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية.

وأشارت ميتاراتشي إلى أن خفر السواحل اليوناني انتشل جثتي امرأتين، إحداهما تبلغ من العمر 30 عامًا، وقد غرقتا بعد انقلاب زورق يحمل 32 مهاجرا آخر في أعالي البحار على طول المضيق الضيق الذي يفصل بين اليونان وتركيا، وفق «فويس أوف أمريكا».

وأشار الموقع إلى أن المهاجرين الناجين ومن بينهم ثلاثة أطفال صغار، تم إنقاذهم في المياه المتجمدة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.

وكشف الناجون، من الحادث وفقًا لميتاراشي عن أن السلطات التركية تلقت إشارة استغاثة أرسلها المهاجرون الصوماليون الذين غرق بهم الزورق إلا أن أنقرة رفضت تقديم المساعدة ولم تكتف بذلك بل دفع خفر السواحل التركي الزورق إلى المياه اليونانية، وشاهدها تغرق من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتاراشي في خطاب أمام البرلمان إن مثل هذا السلوك ينتهك اتفاقية 2016 الرئيسية التي وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها بوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وليس تسهيلها أو تعريض حياة طالبي اللجوء للخطر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

هذيان سياسي أم خلل نفسي.. «الإخوان» تحطم نظريات «المنطق» بمهاترات جديدة ضد «الخارجية»

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

روما يفوز على يونج بويز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

آرسنال يفوز على رابيد برباعية فى الدورى الأوروبى

شفاء امرأة كرواتية تبلغ 99 عامًا من فيروس كورونا

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

سلوى سيد: أحلم بكتابة قصة ترقى لمستوى يوسف إدريس ويحيى حقي

افتتاح معرض خزافي جراجوس بكنيسة قلب يسوع.. الليلة

«قصور الثقافة» تكثف قوافلها بالمحافظات الحدودية لنشر المعرفة

معرض «فن البقاء في المنزل» يرصد تأثير الجائحة على الفنون