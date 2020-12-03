اليونان تتهم تركيا بإغراق زورق لاجئين صومالين

اتهمت اليونان تركيا، بالتسبب في غرق اللاجئين وتعريض حياتهم للخطر أثناء عبورهم البحر إلى أوروبا بعد دفعهم إلى المياه اليونانية من أجل الضغط على أثينا والاتحاد الأوروبي.وقالت وزير الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراتشي، إن مثل هذا السلوك يسلط الضوء على فشل تركيا في الوفاء باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية.وأشارت ميتاراتشي إلى أن خفر السواحل اليوناني انتشل جثتي امرأتين، إحداهما تبلغ من العمر 30 عامًا، وقد غرقتا بعد انقلاب زورق يحمل 32 مهاجرا آخر في أعالي البحار على طول المضيق الضيق الذي يفصل بين اليونان وتركيا، وفق «فويس أوف أمريكا».وأشار الموقع إلى أن المهاجرين الناجين ومن بينهم ثلاثة أطفال صغار، تم إنقاذهم في المياه المتجمدة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية.وكشف الناجون، من الحادث وفقًا لميتاراشي عن أن السلطات التركية تلقت إشارة استغاثة أرسلها المهاجرون الصوماليون الذين غرق بهم الزورق إلا أن أنقرة رفضت تقديم المساعدة ولم تكتف بذلك بل دفع خفر السواحل التركي الزورق إلى المياه اليونانية، وشاهدها تغرق من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي.وقالت ميتاراشي في خطاب أمام البرلمان إن مثل هذا السلوك ينتهك اتفاقية 2016 الرئيسية التي وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها بوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، وليس تسهيلها أو تعريض حياة طالبي اللجوء للخطر.