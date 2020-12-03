«سماح بنت شهاب».. شاب يفضح فتاة ليلة خطبتها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

تفاصيل واقعة فضح شاب لفتاة ليلة خطبتها

ويُظهر الفيديو وقوف الشاب عند منزل الفتاة التى كانت تحتفل بخطبتها، ممسكًا بميكروفون وصاح فيه أمام الجميع: "سماح بنت الحاج شهاب.. كنت ماشي معاها لمدة 4 سنين"، وتابع"أنا مش هخليكي تتّجوّزي.

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على الفور، انتشر الفيديو عبر صفحات وجروبات السوشيال ميديا، ليطالب الجميع بضرورة تحرك أجهزة الأمن للقبض على الشاب والتحقيق معه في الواقعة التي أعرب الجميع عن استيائهم من الموقف في مناسبة كهذه، مؤكدين سواء كان الأمر جادا أو من باب الكوميديا، فيجب أن يخضع للمساءلة الفورية.