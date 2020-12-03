أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «سماح بنت شهاب»

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لشاب يفضح فتاة على الملأبدعوى أنها كانت مرتبطة به وذلك أثناء كتب كتابها بمحافظة كفر الشيخ.