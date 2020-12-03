أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «سماح بنت شهاب»
الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:56 م
عمرو المزيديطباعة
كشف مصدر أمني لـ«الدستور»، أنه جاري فحص فيديو الشاب الي قام بفضح فتاة أثناء كتب كتابها أمام المارة في الشارع مستخدما ميكروفون، مدّعيًا أنها ارتبطت به 4 سنوات، قائلًا: "مش هسيبك يا سماح، وأنه سيقوم بإفساد زفافها في كل مرة، وسيتم فضح أسرتها أمام الجميع؛ لعدم اتمام زواجه من غيره".
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كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لشاب يفضح فتاة على الملأ
بدعوى أنها كانت مرتبطة به وذلك أثناء كتب كتابها بمحافظة كفر الشيخ.
يهمك أيضًا | تفاصيل واقعة سماح بنت شهاب (فيديو)
كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لشاب يفضح فتاة على الملأ
بدعوى أنها كانت مرتبطة به وذلك أثناء كتب كتابها بمحافظة كفر الشيخ.