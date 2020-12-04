رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:31 ص
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
إسلام جمال
طباعة
خطفت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بإطلالة ساحرة.

وارتدت ريا فستانًا طويلا، باللون الأبيض، بصيحة "one should"، مزينا بالكامل بالتطريزات الناعمة، حيث اشاد الحضور بروعة الفستان.

وعن اليوم الأول للمهرجان، اختارت "ريا" فستانا كحلي اللون مطرزا بأكمله بالورود الملونة، ذو فتحة من منطقة الصدر، ونسقت ريا معه عقدا فضيا مدلدلا أنيقا، وجعلت شعرها وايفي منسدلا على أكتافها.

وكان انطلق مساء أمس الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 بدار الأوبرا المصرية، وتهافت الفنانين والفنانات للحضور وتسلًم الجوائز الخاصة بهم.
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى
ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك الجديد يكشف كواليس زيارة وزير الرياضة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

بالأرقام.. المناطق الأعلى إصابة بكورونا في القاهرة والإسكندرية

الصور

image description

حجز قضية مستريح الفاكهة لجلسة ٦ يناير للحكم فى دمياط

image description

الكشف على 2100 مواطن في قافلة طبية بقرية جمصة بدمياط

image description

نجوم الفن على السجادة الحمراء في عرض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة السينمائي

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

الأكثر قراءة

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

أول تحرك من الأجهزة الأمنية في واقعة «فيديو سماح»

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

آلام الظهر المستمرة علامة تحذيرية للإصابة بالسرطان

أتلتيكو مدريد يعلن تعافى سواريز من كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4-12-2020

روما يفوز على يونج بويز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

اليوم.. أولى محاضرات المايسترو هشام جبر بقصر المانسترلى

اتحاد الكتاب يرفض الوصاية والحجر على الإبداع

«عمرك حلم مش للصيد» ديوان جديد للشاعر محمد على عزب

الباز: الشاعر زكى عمر لم يتكسب من إبداعه