ريا أبى راشد تتالق بالأبيض فى ثانى أيام مهرجان القاهرة السينمائى

خطفت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بإطلالة ساحرة.وارتدت ريا فستانًا طويلا، باللون الأبيض، بصيحة "one should"، مزينا بالكامل بالتطريزات الناعمة، حيث اشاد الحضور بروعة الفستان.وعن اليوم الأول للمهرجان، اختارت "ريا" فستانا كحلي اللون مطرزا بأكمله بالورود الملونة، ذو فتحة من منطقة الصدر، ونسقت ريا معه عقدا فضيا مدلدلا أنيقا، وجعلت شعرها وايفي منسدلا على أكتافها.وكان انطلق مساء أمس الأربعاء مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 بدار الأوبرا المصرية، وتهافت الفنانين والفنانات للحضور وتسلًم الجوائز الخاصة بهم.