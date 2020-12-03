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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالات أممية: نحو 50 ألف شخص باليمن قد يواجهون مجاعة في 2021

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:12 م
مجاعة
مجاعة
وكالات
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حذرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن ما يقرب من 50 ألف شخص في اليمن التي مزقتها الحرب قد يعانون من المجاعة في الأشهر الستة المقبلة.

كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن "الجيوب التي تشهد ظروفا شبيهة بالمجاعة عادت بالفعل لأول مرة منذ عامين".

وأضافت المنظمات أن "عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا من 16500 حاليا إلى 47000 شخص بين يناير ويونيو 2021".

وجاءت التقديرات من دراسة جديدة لأزمة الغذاء في اليمن.

وتوقعت الدراسة أن عدد اليمنيين الذين يواجهون "المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي" أي على بعد درجة واحدة فقط من المجاعة، يمكن أن يرتفع من 3.6 مليون إلى 5 ملايين خلال نفس الفترة.

وتشهد اليمن، التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، حربا أهلية بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ أواخر عام 2014. 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، اليوم: "لا يزال من الممكن منع حدوث المجاعة، لكن هذه الفرصة تتلاشى بمرور كل يوم".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

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