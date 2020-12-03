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الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يتفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع «الأمان الاجتماعي»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:59 م
ميشال عون،
ميشال عون،
أ ش أ
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قرر لبنان البدء في مسار التفاوض مع البنك الدولي، بغية الحصول على قرض يستهدف المضي قدمًا في مشروع إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للأزمات.

وذكرت الرئاسة اللبنانية- في بيان اليوم- أن رئيس الجمهورية ميشال عون، اتفق مع رئيس الحكومة حسان دياب، على تفويض وزير المالية غازي وزني، للتفاوض مع البنك الدولي حول القرض، مع العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 1.5% خلال فترة تسديد القرض التي تمتد ما بين 18 إلى 20 سنة.

وأشارت إلى أن عون وجّه بوجوب تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، والمباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الاتفاقية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

يذكر أن البنك الدولي أصدر قبل أيام قليلة تقريرًا تناول فيه الوضع داخل لبنان، مشيرًا إلى أنه يعاني من أزمات اقتصادية ومالية فضلًا عن تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري وانتشار وباء كورونا، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى - 19.2% هذا العام، وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير تجاوزت حد الـ100%، وتوقف تدفق رءوس الأموال الوافدة، واستنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

ورجّح البنك الدولي استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان لتغطي أكثر من نصف عدد السكان، لا سيما مع انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم، فضلًا عن فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.

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