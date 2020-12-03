أولياء أمور الجالية المصرية بإيطاليا يستغيثون من شروط «التعليم»

استغاث أولياء أمور الجالية المصرية في إيطاليا من بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل المكتب الثقافي المصري بروما، التي تعيق دخول الطلبة المصريين في إيطاليا من الدخول والتسجيل بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج.ونشر المكتب الثقافي المصري في إيطاليا الشروط الجديدة وكان من ضمنها شرطان، اعتبرهما الكثير من أولياء الأمور الحاصلين على الجنسية الإيطالية شروطًا تعجيزية تعيق مستقبل أبنائهم الطلاب أولها تقديم صورة من إقامة ولي أمر الطالب، والثانية ختم تأشيرة الدخول إلى إيطاليا.وتساءل أولياء الأمور المصريين ممن يحملون الجنسية الإيطالية عن البديل في شرط تقديم صورة إقامة ولي الأمر والتي لا يحملونها، كونهم حاملين لبطاقة هوية إيطالية وليس إقامة أجنبي في البلاد.أما الشرط الثاني والذي يعد غير متوفر مع حاملي الجنسية المصرية والإيطالية وهو ختم تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، علمًا بأن السلطات الإيطالية في المطارات لا تطلب جواز السفر المصري في الدخول إلى الأراضي الإيطالية نظرًا لحملهم جواز السفر الإيطالي، والذي لا يوجد به أي أختام طبقًا لنظام البلد الأخير.وسجل أولياء الأمور في إيطاليا اعتراضهم على تلك الشروط التي اعتبروها تعجيزية في ظل الظروف الحالية جراء فيروس كورونا، ولا يوجد فيها قرار حتى اللحظة، مطالبين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالنظر في ذلك الأمر في أقرب وقت، نظرًا لقرب امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر.يذكر أن الشروط التي وضعتها الوزارة من قبل المكتب الثقافي المصري في إيطاليا للتسجيل في نظام امتحانات أبناؤنا بالخارج هي أصل وصورة من استمارة التقديم الإلكترونية وصورتان من إقامة ولي أمر الطالب، وصورتان من جواز سفر الطالب بجانب صورتين من تأشيرة الخروج من مصر والدخول إلى إيطاليا.وتابعت: الشروط صورتان شخصيتان للطالب عدا الصف الثالث الإعدادي ضرورة إحضار ثلاث صور شخصية، وأصل بيان نجاح آخر سنة وصورة منه من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في مصر، وشهادة الميلاد الأصلية وصورة منها، وأخيرًا إقرار من ولي أمر الطالب يقر فيه بعدم دخول الطالب أي امتحانات أخرى في نفس العام.