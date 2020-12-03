رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور الجالية المصرية بإيطاليا يستغيثون من شروط «التعليم»

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:53 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
استغاث أولياء أمور الجالية المصرية في إيطاليا من بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل المكتب الثقافي المصري بروما، التي تعيق دخول الطلبة المصريين في إيطاليا من الدخول والتسجيل بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج.

ونشر المكتب الثقافي المصري في إيطاليا الشروط الجديدة وكان من ضمنها شرطان، اعتبرهما الكثير من أولياء الأمور الحاصلين على الجنسية الإيطالية شروطًا تعجيزية تعيق مستقبل أبنائهم الطلاب أولها تقديم صورة من إقامة ولي أمر الطالب، والثانية ختم تأشيرة الدخول إلى إيطاليا.

وتساءل أولياء الأمور المصريين ممن يحملون الجنسية الإيطالية عن البديل في شرط تقديم صورة إقامة ولي الأمر والتي لا يحملونها، كونهم حاملين لبطاقة هوية إيطالية وليس إقامة أجنبي في البلاد.

أما الشرط الثاني والذي يعد غير متوفر مع حاملي الجنسية المصرية والإيطالية وهو ختم تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، علمًا بأن السلطات الإيطالية في المطارات لا تطلب جواز السفر المصري في الدخول إلى الأراضي الإيطالية نظرًا لحملهم جواز السفر الإيطالي، والذي لا يوجد به أي أختام طبقًا لنظام البلد الأخير.

وسجل أولياء الأمور في إيطاليا اعتراضهم على تلك الشروط التي اعتبروها تعجيزية في ظل الظروف الحالية جراء فيروس كورونا، ولا يوجد فيها قرار حتى اللحظة، مطالبين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالنظر في ذلك الأمر في أقرب وقت، نظرًا لقرب امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر.

يذكر أن الشروط التي وضعتها الوزارة من قبل المكتب الثقافي المصري في إيطاليا للتسجيل في نظام امتحانات أبناؤنا بالخارج هي أصل وصورة من استمارة التقديم الإلكترونية وصورتان من إقامة ولي أمر الطالب، وصورتان من جواز سفر الطالب بجانب صورتين من تأشيرة الخروج من مصر والدخول إلى إيطاليا.

وتابعت: الشروط صورتان شخصيتان للطالب عدا الصف الثالث الإعدادي ضرورة إحضار ثلاث صور شخصية، وأصل بيان نجاح آخر سنة وصورة منه من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في مصر، وشهادة الميلاد الأصلية وصورة منها، وأخيرًا إقرار من ولي أمر الطالب يقر فيه بعدم دخول الطالب أي امتحانات أخرى في نفس العام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة هدم «عزبة الصفيح» دون توفير سكن بديل للأهالى

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020.. المستحقين والرابط

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد مقدمي التصالح بسرعة سداد الـ 25% قبل نهاية العام

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تقديم الأوراق القانونية

5 مناطق صناعية متكاملة.. تفاصيل خطة دمج شركات «الغزل والنسيج»

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

هندي يفوز بجائزة المعلم العالمية بمليون دولار لتفانيه في تغيير حياة الفتيات

السجن لمشجع ألقى لعبة نارية خلال مباراة كرة قدم في ألمانيا

استئصال ورم «ضخم» من سيدة تجنبت الفحوصات خشية كورونا

البرازيل: النشاط البيئي يسمح بنمو في 2021 بدون مساعدة حكومية

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إنعام محمد على والدراما الاجتماعية
د. محمد عفيفي
مارادونا.. الكرة بين الوطنية والعولمة
جمال طه
كيف واجهت مصر عدائيات سد النهضة؟
ماجد حبته
تكريم سكارليت جوهانسون!
المزيد

الثقافة

40 لوحة للفنان فلاديمير فاخروشيف في المركز الثقافي الروسي

المُفكر المغربى إدريس الكنبورى: شعار «الإسلام هو الحل» قاد «الإخوان» لنهايتها (حوار)

المخدرات التخليقية وأثرها على الشباب في ندوة بـ«أوبرا بورسعيد»

معرض «خيال مؤكد» لنعمت الديواني بقاعة الزمالك الأحد