رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يناير

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:26 م
مجلس الحكومة المغربية
مجلس الحكومة المغربية
أ ش أ
طباعة
قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الخميس في العاصمة الرباط تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا؛ وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة؛ لمواجهة «كوفيدـ 19»، معلنًا استمرارها مدة 4 أسابيع إضافية.

ويهدف مشروع القرار، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية من 10 ديسمبر الجاري إلى 10 يناير المقبل.

ومنحت مواد مشروع القرار وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، بما يتلاءم مع هذه البيانات المتاحة، بالإضافة إلى منح مسئولي المناطق والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية، التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي كل في حدود مسئولياته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21.. أسعار الذهب الخميس 3-12-2020

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات (صور)

مصدر بـ«الصحة»: تكليف رئاسي بتوفير مخزون كاف من أدوية «بروتوكول كورونا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: ربط المراكز التكنولوجية ببوابة خدمات المحليات بالإنترنت

image description

« نور حياة» تجري عمليات جراحية للعيون لأهالي دمياط

image description

مصرع محامٍ فى حادث مرورى بدمياط

image description

لجنة من السكرتير المساعد والضرائب العقارية لتسعير الأراضي بأسيوط

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

إحالة القضية للجنايات.. طفلة تكشف للنيابة تفاصيل الجريمة: «بابا ضرب ماما بمطواة وجدي خنقها لحد ما ماتت»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

إنفوجراف

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

تفاصيل آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. ما الجديد في القانون؟

اكتشاف صادم من الأطباء بسبب وجبة سوشى

فاو: مؤشر أسعار الغذاء يقفز في نوفمبر إلى ذروة 6 سنوات تقريبا

ألمانيا تسعى لمنح معاشات تقاعدية قريبا للعاملين المستقلين

أيام زمان

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

الرفيق (9)| «اليوم قطعوا رجلي».. أيام «مارادونا» الصعبة

الرفيق (8): مارادونا.. أسطورة نابولي التي لم يشفع لها التاريخ

رسائل مديحة يسرى لمبعوثات العناية الإلهية لإنقاذ السينما

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: مصر عصية على السقوط وتسير على الطريق الصحيح

في ندوة بدار الكتب.. مؤرخون: بنك مصر علامة مضيئة في الاقتصاد المصري

«ثقافة سوهاج» تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

افتتاح معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات