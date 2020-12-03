البابا تواضروس يستقبل وفدًا كنسيًا سويسريًا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الوفد الكنسي السويسري الذي يقوم بالإعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2033، والذي يوافق مرور ألفي سنة على قيامة السيد المسيح.وسيقام احتفال عالمي تشترك فيه جميع كنائس دول العالم بهذه المناسبة، وتستعد جميع الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، للمشاركة في احتفالية مرور 2000 عام على قيامة السيد المسيح.