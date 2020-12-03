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حوادث

بعد إتاحة بطاقات الاقتراع.. كيفية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض اعتبارًا من اليوم الخميس، بطاقات تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال يومي الخميس والجمعة طباعة بطاقات الاقتراع على موقعها الإلكتروني وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التي تتلقاها خلال أيام الاقتراع في الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

كيفية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

ويقوم الناخب المصري بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذي حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها.

وتلى هذه الخطوة قيام الناخب بإبداء رأيه في مرشحي دائرته الانتخابية باختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد، وفي حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفي حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين.

وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير أبيض ويتم غلقه دون كتابة أي علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه في مظروف أكبر وملء إقرار التصويت وإرفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدًا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

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