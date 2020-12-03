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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:17 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقام اليوم الخميس الثالث من ديسمبر 2020، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، بمختلف الهيئات والمراكز الثقافية، يرصدها "الدستور" خلال السطور التالية:

وتنطلق صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشر، من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتي الخميس 17 ديسمبر الجاري.

تنظم وكالة "بهنا" الثقافية بالإسكندرية، في السادسة، فعالية بعنوان "حول تعليم الفنون" تتضمن مناقشة مفتوحة بين ناريمان أبوالسعود وهدى ذكري حول فرص تعليم الفنون المتاحة من تعليم أكاديمي والبرامج البديلة والتعليم الذاتي، والفارق بينهم. يليها في السابعة عرض للفيلم الوثائقي القصير "كويس" للمخرج حسام السواح٬ من إنتاج 2006 وتبلغ مدة عرضه 59 دقيقة.

تنطلق في السادسة بمركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ فعاليات ورشة "تعليم الخزف للمبتدئين". وهي ورشة عملية يتعلم المشاركون خلالها التشكيل اليدوي وطرقه المختلفة، العمل على الدولاب، يقدمها المدرب حكيم مدير مركز الفسطاط للحرف التقليدية، التابع لصندوق التنمية الثقافية.

يُقيم مركز إبداع قصر "الأمير بشتاك" بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة، حفل "فرقة الطرب العربي" بقيادة المطرب محمد العلايلي.

تنطلق في الخامسة والنصف، بمركز الجزويت الثقافي بالأسكندرية٬ فعاليات ورشة "التعبير الحركي" مع المدرب الألماني بيتر أرلنفاين.

تشهد قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف، لقاء مفتوحا للاحتفاء بالشاعر عبد الحميد محمود، واستعراض مسيرته الإبداعية وأهم المحطات في مشواره الأدبي، بالتعون مع مبادرة أكوا لتنشيط الكتابة الإبداعية.

في سياق متصل، يستضيف المركز في السابعة مساء نفس اليوم، حفلا فنيا موسيقيا غنائيا، والذي تقدمه فرقة جنوب الوادي للفنون الإستعراضية، حيث تقدم الفرقة باقة من استعراصاتها الفلكلورية والخاصة من التراث الشعبي.

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة، ندوة ثقافية بعنوان "كيفية مواجهة الضغوط النفسية لإعادة بناء الشخصية المصرية".

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في الخامسة والنصف، حفل توقيع ومناقشة رواية "ورثة آل الشيخ"، والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية للكاتب أحمد القرملاوي، ويناقش الرواية كلًا من الدكتور عبدالحافظ بخيت، والكاتب محمد علي.



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