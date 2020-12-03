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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بدء ورشة «التعبير الحركى» بجزويت الإسكندرية.. اليوم

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
جزويت الإسكندرية
جزويت الإسكندرية
نضال ممدوح
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تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم٬ بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ فعاليات ورشة "التعبير الحركي" مع المدرب الألماني بيتر أرلنفاين.

تعتمد هذه الورشة على تطوير مبادئ أساسية في الحركة الجسدية من خلال توعية للمساحة، الإيقاع، ورقصات فردية وجماعية، سيكون في الورشة موسيقى من ثقافات مختلفة من العالم والتي ستصاحب الحركة.

في سياق متصل تعقد ورشة أخرى في الخامسة٬ بعنوان "ارتجال موسيقي" والتي تقدمها المدربة هدى عصفور.

تتكون ورشة الارتجال الموسيقي من ست جلسات تعقد على مدار أسبوعين، وتقوم علي تدريب المشاركين والمشاركات على مهارات الاستماع (Deep Listening) والتبحر في أساليب الارتجال الموسيقي عمومًا مع التركيز على الموروث الشرقي، كما تتضمن الورشة التدريب على مهارات الارتجال الجماعي وإشارات قيادة المجموعة (Conducted Improvisation)، احتفالًا بختام الورشة ينظم مركز الجيزويت الثقافي عرضًا حيًا لنتاج التدريبات.

وتقام الورشتين مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين الحضور.

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