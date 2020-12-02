رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 ديسمبر 2020 الموافق 18 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الاتصال الأخير».. رمال الربع تبتلع حارس أمن بالدقهلية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 11:28 م
رمال الربع
رمال الربع
طباعة
غرق حارس أمن في الرمال المتحركة بمنطقة "الربع" الأثرية في مركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، أثناء تفقده المنطقة مع زملائه الذين لم يتمكنوا من إنقاذه، حتى حضرت قوات الحماية المدنية وانتشلت الجثة.

تلقى اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغا إلى إدارة شرطة النجدة، من حراس أمن "تل الربع" الأثرية، يستغيثون فيه من غرق زميلهم داخل رمال متحركة في حفرة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.

وانتقلت مباحث تمي الأمديد وقوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، وسيارة إسعاف، وتبين مصرع عبدالله محمد، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، مقيم بقرية منشأة السلام التابعة لدائرة المركز، داخل حفرة من الرمال الموجود أعلى التل.

بالفحص تبين سقوط حارس داخل حفرة، وغاص داخل الرمال المتحركة، وبسؤال اثنين من الحراس مرافقيه، في محضر الشرطة، أوضحوا أنه في أثناء تجولهم بالمنطقة للاطمئنان علي الأمن بها وحمايتها من اللصوص، سقط زميلهم داخل منطقة تشبه الرمال المتحركة، وحاولوا الإمساك به وإنقاذه، إلا أنه لم يتمكنوا من انتشاله، فاستغاثوا بالنجدة، واتصلوا بالمسؤولين عن المنطقة، الذين حضروا على الفور إلى المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة، ومعه سلاحه الميري، وهاتفه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية التي جرى التحفظ عليها، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومنطقة تل الربع إحدى أهم المناطق الأثرية في محافظة الدقهلية، ومساحته تزيد عن 230 فدانا، محاطة بسور من الخارج، وتضم الكثير من الآثار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى الأسواق.. سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 الأربعاء 2-12-2020

جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

كما انفرد «الكابتن»..الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد

موعد صرف الدفعة الرابعة للعمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر 2020

الصور

image description

رقص حلمي والسقا مع تامر حسني خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

image description

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. نجوم الفن يتألقون

image description

رئيس جامعة دمياط يشهد نهائي دوري الجامعة لكرة القدم

image description

انعقاد اللجنة الدائمة لمناقشة أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» تنفي انتشار فيروس كورونا بالمدارس

الأكثر قراءة

أول ظهور تلفزيوني لـ«فتاة سقارة»: «آسفة جدا لوزارة الآثار»

خاص| تعرف على مفاجأة مرتضى منصور المنتظرة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بعد انهيار عقار بالإسكندرية ووفاة 8

«زعمت أنه تحرش بها».. استبعاد معلمة أجبرت طالبًا على مسح حذائها

إنفوجراف

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

image description

محتويات شنطة عضو مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

كل شئ عن سيارة التوثيق المتنقلة «إنفوجراف»

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

روائع الطبيعة في خطر بسبب التغيّر المناخي

الأمم المتحدة: 2020 هي إحدى السنوات الثلاث الأعلى حرارة

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الصليب الأحمر: حشد أكثر من 200 ألف متطوع خلال جائحة كورونا

أيام زمان

صور نادرة للفنانين في مدرجات الأهلي والزمالك

ختام زيجاتها من شيخ مشايخ الحامدية الشاذلية الصوفية.. حكايات مديحة يسري

وسام ذهبي من الملك.. حكاية مكتشف الكوليرا الذي طلب إلغاء القبلات في السينما

«بص شوف.. حمادة عمل لك ايه».. حكاية هتاف الجماهير لـ حمادة إمام

مقالات الرأي
ماجد حبته
ابن القرضاوى.. شابه أباه
خالد عكاشة
أردوغان أمام بيع تركيا بالقطعة
صفوت البياضي
رسالة التعليم المقدسة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «2»
المزيد

الثقافة

لتوثيق حسابات «فيس بوك».. لماذا تقرأ أخبارًا مزيفة عن كتاب مجهولين؟

سعاد سليمان: أحلم بكتابة رواية عن السيدة عائشة لكني خائفة (حوار)

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات دورة مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء.. مناقشة رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» بمركز الحرية