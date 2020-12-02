«الاتصال الأخير».. رمال الربع تبتلع حارس أمن بالدقهلية

غرق حارس أمن في الرمال المتحركة بمنطقة "الربع" الأثرية في مركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، أثناء تفقده المنطقة مع زملائه الذين لم يتمكنوا من إنقاذه، حتى حضرت قوات الحماية المدنية وانتشلت الجثة.تلقى اللواء رافت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغا إلى إدارة شرطة النجدة، من حراس أمن "تل الربع" الأثرية، يستغيثون فيه من غرق زميلهم داخل رمال متحركة في حفرة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.وانتقلت مباحث تمي الأمديد وقوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء أحمد عبدالفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، وسيارة إسعاف، وتبين مصرع عبدالله محمد، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، مقيم بقرية منشأة السلام التابعة لدائرة المركز، داخل حفرة من الرمال الموجود أعلى التل.بالفحص تبين سقوط حارس داخل حفرة، وغاص داخل الرمال المتحركة، وبسؤال اثنين من الحراس مرافقيه، في محضر الشرطة، أوضحوا أنه في أثناء تجولهم بالمنطقة للاطمئنان علي الأمن بها وحمايتها من اللصوص، سقط زميلهم داخل منطقة تشبه الرمال المتحركة، وحاولوا الإمساك به وإنقاذه، إلا أنه لم يتمكنوا من انتشاله، فاستغاثوا بالنجدة، واتصلوا بالمسؤولين عن المنطقة، الذين حضروا على الفور إلى المكان.وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة، ومعه سلاحه الميري، وهاتفه المحمول، وجميع متعلقاته الشخصية التي جرى التحفظ عليها، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.ومنطقة تل الربع إحدى أهم المناطق الأثرية في محافظة الدقهلية، ومساحته تزيد عن 230 فدانا، محاطة بسور من الخارج، وتضم الكثير من الآثار.