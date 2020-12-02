الجيش الليبي: تنظيم الإخوان يسعى للبقاء في سدة السلطة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، اليوم الأربعاء، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى للبقاء في سدة السلطة والسيطرة على البلاد.وقال المحجوب في تصريحات مساء اليوم إنه لم يتم تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالترتيبات الأمنية مع بقاء وجود المرتزقة والجماعات المسلحة في ليبيا، وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد المحجوب على أن المسارين السياسي والاقتصادي يكملان الشق العسكري للخروج من الأزمة الحالية.وأكد القيادي بالجيش الوطني أن هنالك اتفاق مع ممثلي حكومة الوفاق على خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.