«أرامكو»: عطل في مضخات محطة توزيع المشتقات البترولية بـ«جازان»

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، حدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، الحدودية مع اليمن.وأشارت الشركة النفطية السعودية في بيانها اليوم إلى أنه نتيجة هذا العطل فقط طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الشركة أن وزارة الطاقة تعمل معها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.وأكّدت أرامكو أن فِرقها الفنية تعمل على إصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا.يأتي ذلك فيما تستهدف جماعة الحوثي من وقت لآخر الأهداف المدنية والمنشآت النفطية داخل المملكة.