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تحقيقات

كيف دعمت الحكومة صغار المربين عبر تطوير مراكز تجميع الألبان؟

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:32 م
مراكز تجميع الألبان
مراكز تجميع الألبان
إيناس سعيد
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في تصريح سابق للدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، دعا المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة مراكزهم القائمة، للتواصل مع الإدارة الزراعية بمحيطهم لتقديم طلبهم ثم يتم عمل اللازم.

توجيه رئاسي
جاءت هذه الدعوة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وإنشاء مراكز الألبان على مستوى الجمهورية، لضمان توفير جودة منتجات الألبان وانعكاسها على الصحة الغذائية لسلامة المصريين.

مواصفات الإنشاء
من هذا المنطلق تقرر إنشاء وتطوير 200 مركز متطور لتجميع الألبان على أعلى مستوى، حيث يتم توفير المعدات والأجهزة اللازمة لها من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والانتاج الحربي؛ بما يضمن جودة الحليب ومنتجاته للاستهلاك المحلي للمصريين، وفقًا للمواصفات الصحية القياسية كصناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر المناسب، وزيادة فرص التصدير للخارج ما يسهم في تحسين العائد المادي لمربي المواشي.

تكلفة المشروع
وجاءت توجيهات وزير الزراعة، السيد القصير، بإنشاء مراكز تجميع ألبان طبقا للمواصفات القياسية في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية، تكون تابعة للوزارة حتى تكون نموذجًا يحتذى به للقطاع الخاص.

وفي أكتوبر الماضي، اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، تمويل 9.4 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة 15 مركزًا لتجميع الألبان في 4 محافظات.

الهدف الأساسي للمشروع
يستهدف المشروع التركيز على إنشاء مراكز تجميع الألبان في المناطق ذات الكثافة العالية للماشية المدرة للألبان، ورفع كفاءة وتطوير المراكز الموجودة بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري، والذي يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

مساعدة صغار المربين
جاء هذا التعاون ليساعد صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين على توفير ألبان عالية الجودة خالية من الملوثات والشوائب، وما يحققه من توفير فرص العمل في المناطق الريفية، بحيث يتم تدريبهم على الطرق الصحيحة لرعاية وتغذية والاهتمام ع المواشي المٌدرة للالبان.

ولتحفيز صغار المربين على المشاركة في هذا المشروع تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ حتى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزي 5%، وتم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل.

ولاستمرار هذا الدعم للمرابين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجه الرئيس السيسي بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز.

وليكون هذا التشجيع ضمان لجودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان ومردودها المباشر على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، وفتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

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