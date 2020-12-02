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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ميناء حيفا يستقبل أول طراد من ألمانيا

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:30 م
ميناء حيفا
ميناء حيفا
وكالات
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وصل إلى ميناء حيفا الإسرائيلي أول طراد من أصل 4 طلبتها البحرية الإسرائيلية من ألمانيا.

ووصلت السفينة التي تحمل اسم "آي إن إس ماجن" من طراز "ساعر6-" اليوم إلى الميناء الواقع شمال إسرائيل قادمًا من ميناء كيل بعد رحلة استغرقت قرابة أسبوعين.

وأقامت البحرية الإسرائيلية في الميناء حفل ترحيب بالسفينة البالغ طولها 90 مترًا والمزودة بتكنولوجيا التخفي.

ومن المنتظر أن يتم تسليح السفينة في ميناء حيفا.

كانت إسرائيل طلبت من شركة تيسن كروب الألمانية للأنظمة البحرية أربع سفن طرادات من هذا الطراز، والذي يتم تصنيعه بتعاون بين تيسن كروب وترسانة نافال ياردس.

ومن المنتظر تسليم بقية الطرادات في عام 2021.

وتسعى إسرائيل إلى استخدام هذه السفن بالدرجة الأولى في حماية منصات استخراج الغاز في البحر المتوسط.

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