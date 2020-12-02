سفر ووصول 3 آلاف راكب بمطار برج العرب

شهد مطار برج العرب الدولي، اليوم، انطلاق ووصول 40 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية لكافة شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية لنقل ما يقرب من 3000 راكب بمختلف الجنسيات.وتواصل السلطات المختصة بالمطار تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع المنشآت وصالات السفر والوصول لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم حاليًا.ويشهد مطار برج العرب الدولي خلال الفترة الحالية زيادة ركابية وجوية ملحوظة مع قرب حلول العام الميلادي الجديد.ومن المقرر وصول رحلات جوية دولية وداخلية جديدة لشركات طيران عربية مع بداية العام الجديد.