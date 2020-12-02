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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرضًا على سفح الأهرامات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:11 م
وزراء السياحة والرياضة
وزراء السياحة والرياضة والطيران
مها صلاح
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شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم، عرض قفز بالمظلات الذي أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتي وشركة سكاي دايف، بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار".

وأقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين في قفز المظلات من خمس دول مختلفة، هي "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، في إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الرياضة ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم. 

ونوه وزير الشباب والرياضة عن قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبري البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيرًا إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني على حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تسهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث إنها تلقى اهتماما كبيرا لدى مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

ولفت إلى أن وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة تعملان سويًا من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.

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