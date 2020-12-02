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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

المحظوظات دائمًا.. مكملات الفيتامينات تحمي النساء من «كورونا»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 05:43 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أثبتت دراسة صادرة عن جامعة «كينجز كوليدج» في لندن، أن تناول النساء مكملات الفيتامينات مثل «فيتامين د» و«أوميجا 3»، يقلل من خطورة إصابتهن بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

واستخدم الباحثون في جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية، بيانات من تطبيق «دراسة أعراض كوفيد»، ووجدوا أن تناول مكملات الفيتامينات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة تصل إلى 14%.

وقال الباحثون في الجامعة البريطانية: «يبدو أن النساء اللواتي يتناولن فيتامين (د) أو الفيتامينات المتعددة أو أوميجا 3 هم الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بنسبة تتراوح بين 9% و14%، لكن النتائج كانت محددة بشكل مذهل، فيتامين د والزنك، مرتبطان عادة بالجهاز المناعي، لكنهما لم يساعدا الرجال على نفس الفائدة مثل النساء».

وأشار الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت مكملات الفيتامينات وحدها هي التي تقلل من خطورة إصابة النساء بفيروس كورونا المستجد، لكنها ربما كانت علامة على أنماط حياة صحية بشكل عام، مضيفين: «لا يجب على الناس البدء في محاولة حماية أنفسهم بتلك المكملات».

وتابعوا: «إذا حصلت النساء بالفعل على مزيد من الحماية، فقد يكون ذلك بسبب أن لديهن بشكل عام أجهزة مناعية أقوى تستجيب بشكل أفضل للمكملات».

وأجريت دراسة على 372720 مريضا، من مستخدمي تطبيق «دراسة أعراض كوفيد» في بريطانيا، والذين أبلغوا عن المكملات الغذائية التي كانوا يتناولونها في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال 175652 مريضا، حوالي نصف المستخدمين، إنهم تناولوا المكملات بانتظام ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وبتتبع الحالات وجد الباحثون أن عددًا أقل من النساء أظهرن نتائج إيجابية أكثر مما كان متوقعًا.

وجاء في الدراسة: «لقد لاحظنا ارتباطًا متواضعًا ولكنه مهم بين استخدام البروبيوتيك، وأحماض أوميجا 3، ومكملات الفيتامينات أو فيتامين د، وانخفاض خطر اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى النساء، بينما لم يلحظ أي فوائد واضحة للرجال ولا أي تأثير لفيتامين سي أو الزنك للرجال أو النساء».

وجاءت تلك الدراسة بعد إعلام وزارة الصحة البريطانية، الأسبوع الماضي، أن الحكومة سترسل مكملات فيتامين (د) بشكل مجاني إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأدلة العلمية– حتى الآن- إلى أن «فيتامين د» الموجود في أشعة الشمس، قد يوفر بعض الحماية ضد فيروس كورونا المستجد، بينما زعمت بعض الدراسات الأخرى أن الدليل ليس قويًا بما يكفي.

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